Un etto di hashish, sette dosi di cocaina e un computer rubato: nei guai un ragazzo di 23 anni

Sarzana, 15 gennaio 2024 – Ventitreenne arrestato per spaccio di stupefacenti e denunciato per ricettazione.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio cittadino, hanno arrestato un ragazzo di origine marocchina.

Il giovane è stato controllato, a pochi passi dalla sua abitazione, dai militari che, considerato il nervosismo manifestato, hanno ritenuto di approfondire gli accertamenti.

In effetti, dopo averlo perquisito, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un panetto in cellophane, contenente 100 grammi di hashish, e di sette dosi di cocaina per un totale di circa 7 grammi.

Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, è stato rinvenuto a casa del giovane anche un notebook portatile Samsung che è risultato essere il provento di un furto commesso nel mese di dicembre ai danni di un professionista sarzanese.

Il computer è stato quindi ritirato dai carabinieri e riconsegnato al legittimo proprietario; per lo straniero si è quindi aggiunta una denuncia per il reato di ricettazione.

Questa mattina, al Tribunale della Spezia, nel corso dell’udienza con rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.