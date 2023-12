Un chilo di droga nell’auto: arrestati dai carabinieri due spacciatori lombardi

Sarzana, 8 dicembre 2023 – Oltre un chilogrammo di droga nascosta nell’automobile ma anche un pericoloso coltello ritrovato nella tasca di uno dei due fermati che probabilmente avevano un appuntamento con qualche spaccitore locale. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana hanno messo a segno una brillante operazione arrestando l’altro pomeriggio due uomini, un italiano e un albanese entrambi residenti nella provincia di Bergamo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sono già comparsi in tribunale a Spezia davanti al giudice Marinella Acerbi e al pubblico ministero Elisa Loris, difesi dagli avvocati Garbini e Evangelisti. Gli arresti sono stati convalidati disponendo il divieto di dimora nella nostra provincia. All’italiano è stata contestato anche il porto ingiustificato di un’arma da taglio della lunghezza di 20 centimetri e nove di lama, chiaramente utilizzabile per offendere. I militari sono entrati in azione in piazza Jurgens alla stazione ferroviara di Sarzana dove stavano svolgendo un servizio di controllo predisposto dal capitano Luca Panfilo in particolare proprio dedicato allo spaccio di droga.

I militari si sono insospettiti e li hanno fermati chiedendo spiegazioni sulla loro presenza nel parcheggio. Inizialmente i due uomini hanno dichiarato di essere appena arrivati in treno e proprio questa versione fasulla, i carabinieri li avevano infatti visti arrivare in automobile, ha fatto scattare i successivi controlli chiedendo l’ausilio di un’ulteriore pattuglia.

Nella perquisizione personale Simone Castiglia, l’italiano arrestato, è stato inoltre trovato in possesso della chiave dell’automobile Audi A4 che una volta rintracciata è risultata instestata al padre dell’albanese Kelti Merlika.

All’interno del cofano in una busta di cellophane era contenuto 1 chilo e 60 grammi di sostanza poi risultata marijuana. Sempre addosso all’italiano i militari hanno trovato anche il grosso coltello. Dopo aver trascorso la notte in caserma a Sarzana sono comparsi ieri in Tribunale a Spezia. E’ stata fissata al 21 dicembre l’udienza per la scelta di un eventuale rito alternativo. Il quantitativo di stupefacente qualora immesso sul mercato avrebbe fruttato almeno 6 mila euro.

