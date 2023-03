Un cantiere a cielo aperto Via de Marchi, lavori al palo "Sprecati mesi preziosi"

La stradina che dal paese porta all’invidiabile punto panoramico è ancora un cantiere che non decolla. Tra partenze, frenate e nuovi tentativi di portare a termine il progetto di riqualificazione di via Callisto De Marchi a Montemarcello, finanziato da Regione Liguria che aveva approvato il piano presentato dalla vecchia amministrazione comunale, il nuovo avvio si prepara in concomitanza con la Pasqua. Un periodo che per il borgo collinare rappresenta il primo risveglio dopo il silenzio dell’inverno e quindi l’arrivo di villeggianti e turisti. Una situazione che l’opposizione consigliare, che nell’estate 2021 ancora in maggioranza aveva predisposto l’intervento, ha voluto rimarcare parlando di "inefficienza amministrativa".

I consiglieri Emanuele Cadeddu, Mauro Ciri, Andrea Bernava, Lucio Petacchi rappresentanti del gruppo "Esserci per Ameglia" hanno sollevato il caso. "Non è la prima volta che segnaliamo un modo di operare decisamente singolare da parte della nuova giunta – spiegano – ma nonostante i solleciti, le richieste mai ascoltate e dopo aver rischiato di perdere l’importante finanziamento regionale che finalmente i lavori, dopo mesi di silenzio, erano stati appaltati. Fino a interrompersi lo scorso dicembre lasciando un cantiere aperto davanti al Relais Golfo dei Poeti". L’arrivo della stagione turistica non si legherebbe con l’apertura dei lavori, in un tratto comunque frequentato dai passeggiatori oltre che residenti e clienti della struttura ricettiva. "Sono stati sprecati mesi – proseguono – preziosissimi per poter cercare almeno di recuperare il ritardo e quindi provare a terminare una parte dei lavori nei tempi prestabiliti. Lo abbiamo ribadito in varie sedi, istituzionali e non, che il cantiere doveva essere svolto lontano dalla stagione turistica per garantire una serenità lavorativa alle numerose attività esistenti al fine di scongiurare disagi dovuti dai lavori in corso ma evidentemente le nostre parole hanno poco valore per la nuova giunta".

La Regione Liguria ha finanziato in due tranche diverse l’intervento, comunque non semplice e sul quale si erano rivelati necessari alcuni ritocchi rispetto alla prima progettazione. "È evidente – concludono – che il cantiere è stato seguito con troppa leggerezza e l’unico risultato ottenuto dall’amministrazione è che riparte un mese prima di Pasqua e porterà disagio a chi arriverà a Montemarcello, ai residenti e alla struttura ricettiva".

