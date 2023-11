“Un autunno d’agosto”. La memoria contro il ritorno: "Un libro per rendere giustizia"

La memoria, non soltanto intesa come un viaggio talvolta doloroso alla riscoperta delle proprie origini ma soprattutto come alternativa. Se la storia, lo dimostrano secoli di guerre, non ha mai portato alcun insegnamento al contrario la conoscenza dei fatti può rappresentare la scelta per spingere a evitare le atrocità. Il viaggio nel cuore della propria famiglia è stata la scintilla che ha acceso il desiderio di Agnese Pini di fare luce sulla storia che tra qualche detto e molto nascosto, ha caratterizzato la propria infanzia. E’ nato così il libro dal titolo "Un autunno d’agosto" scritto dalla nostra direttrice Agnese Pini presentato ieri pomeriggio in una sala consigliare del Comune di Sarzana gremita e emozionata. L’iniziativa è organizzata dall’associazione partigiani Anpi di Sarzana, Archivi della Resistenza, circolo culturale "Sandro Pertini", Anppia, Acli, associazione culturale Mediterraneo con il patrocinio del Comune di Sarzana.

Una giornata speciale nella quale non è mancato il ricordo emozionato della sindaca Cristina Ponzanelli che nel sottolineare l’importanza della memoria e della storia che accomuna tante generazioni, soprattutto in questa terra, ha ricordato tra le tante vittime degli orrori anche le donne alle quali ieri sono state dedicate tante iniziative nella giornata nazionale contro la violenza. Ad accompagnare Agnese Pini oltre a Nicola Caprioni presidente del circolo culturale "Sandro Pertini" anche Roberta Della Maggesa caposervizio de "La Nazione" e Roberto Oligeri testimone che da sempre ha tenuto acceso un faro sull’eccidio di San Terenzo Monti dove nell’agosto del 1944 vennero sterminate 160 persone, molte delle quali donne e bambini. E’ stata proprio un mail indirizzata da Oligeri alla direttrice Agnese Pini a farle scattare il desiderio di tornare sui luoghi conosciuti da bambina attraverso i racconti dei famigliari e regalare ai lettori un romanzo profondo che unisce alla storia, la cruda realtà dei fatti al fortissimo coinvolgimento personale.

"Un libro di storia - ha spiegato Agnese Pini - anche per contribuire a rendere giustizia a 60 mila persone che hanno perso la vita negli anni della guerra ma che non hanno avuto nessuna verità giudiziaria tranne dal Tribunale di Perugia che ha messo nero su bianco i nomi anche di tanti italiani che hanno recitato un ruolo chiave nel supporto alle stragi in particolare a quella di Vinca gemella di quella di San Terenzo Monti".

Massimo Merluzzi