Un arcolano salvò le nostre acque La lotta di Carlo Alfredo Bertella contro l’imbrigliamento del Vara

"Quando un arcolano salvò le acque del Golfo e quelle dell’acquedotto di Fornola". Una vicenda poco nota del territorio torna alla ribalta grazie all’ex sindaco di Arcola e ex presidente della Provincia della Spezia Stefano Sgorbini che ha pubblicato una ricerca storica sulla battaglia condotta e vinta da un illustre concittadino, il sindaco e ingegnere Carlo Alfredo Bertella, il cui busto si trova in piazza Chiodo a Spezia. Fu lui a salvare le acque dei pozzi di Fornola dal rischio di inaridimento e quelle del Golfo dal rischio di interramento.

"Bertella presentò un’interpellanza al consiglio provinciale nel 1926 – spiega Sgorbini – per discutere e bocciare il progetto della società idroelettrica ligure Siel, per la deviazione in galleria di tutta la portata del fiume Vara, da Padivarma sino al Golfo della Spezia, in modo da assicurare un rilevante incremento di produzione elettrica". Bertella mette in evidenza come il progetto inaridirebbe le sorgenti di sponda destra da cui attingono i pozzi di Fornola, fa rilevare i danni provocati all’economia agricola e il rischio di interramento del Golfo spezzino. E non solo: attacca il presidente della Siel palesando un pesante conflitto di interessi.

"Fu uno scontro senza mezzi termini che divise il consiglio su due fronti – spiega Sgorbini –. Da una parte i rappresentanti della Val di Magra che vedono minacciate le risorse idriche e l’agricoltura, dall’altra il rappresentante delle Ferrovie dello Stato che difende il progetto". Un conflitto evidente tra la difesa di interessi vitali di intere comunità rispetto ad interessi economici di gruppi industriali.

Sulla vicenda dopo discese l’oblio ma negli anni immediatamente successivi emerse la voglia di regolare i conti: due anni dopo il partito fascista espulse sia Elvidio Zancani, presidente del consiglio provinciale, sia il cognato Guido Bosero, membro della deputazione provinciale e federale. Nel 1928 venne firmato dal Re e da Mussolini il decreto che annetteva tutti i territori a mare del Comune di Arcola, dal Muggiano a Fossamastra, con i centri abitati di Pitelli e tutti i suoi aggregati, al nuovo capoluogo provinciale della Spezia. Quest’azione riduceva drasticamente la popolazione di Arcola da 13.421 a 6.835 abitanti, impoverendo il territorio di contribuenti e tagliandolo dall’affaccio al mare dove erano insediate le principali industrie cantieristiche e i tre stabilimenti balneari di Fossamastra, diventando da secondo a quinto comune della nuova provincia. "Si trattò – conclude nella sua ricerca Sgorbini – di una punizione per Arcola contro una prepotente affermazione del nuovo comune capoluogo, le cui ragioni risiedevano soprattutto nel controllo del territorio e delle pertinenze industriali di Muggiano, Pagliari, Fossamastra e San Bartolomeo. Ma anche una chiara lezione agli oppositori e nello specifico ad un personaggio fiero ed autorevole ma scomodo agli interessi in gioco".

Cristina Guala