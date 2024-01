Un altro speed box abbattuto. Fleximan colpisce a Ceparana: "Non torneremo certo indietro"

Non si placa il giustizialismo fai da te contro gli speed box installati a Vezzano Ligure e Bolano. Se tra venerdì e sabato era toccato ai due contenitori arancioni situati sulla sp330 di Buonviaggio e sulla provinciale di Pian di Valeriano (il primo danneggiato, l’altro rubato; ndr), nella notte tra sabato e domenica il Fleximan in salsa spezzina ha colpito nuovamente, questa volta a Ceparana, dove è stato abbattuto il box situato in via Italia, all’ingresso del paese. Degli undici speed box installati dai due Comuni – sei a Vezzano, cinque a Bolano – in poco più di 36 ore sono già tre quelli finiti nelle mire dei soliti ignoti. Il Comune di Bolano, ieri mattina, non ha potuto fare altro che sporgere denuncia, con il comando di polizia locale che ha cominciato a setacciare le immagini delle telecamere di videosorveglianza in quella che è ormai diventata una vera e propria caccia al danneggiatore seriale. Un atto che sui social ha ancora una volta catalizzato molti consensi, ma che il sindaco di Bolano Alberto Battilani non esita a definire "ingiustificato, anche perchè indipendentemente dall’installazione del box, i limiti di velocità in quel tratto sono e saranno sempre quelli , e dunque chi li supera sa comunque di compiere un’infrazione. I nostri cinque contenitori sono stati posizionati in zone sensibili e a scopo preventivo: all’ingresso del paese, nel centro abitato, nei pressi del cimitero e di attività commerciali; aree a rischio dove si sono verificati incidenti anche gravi, sfido chiunque a dire il contrario. Ora ci auguriamo che vengano individuati i responsabili, quanto accaduto rappresenta un reato che va perseguito". Il sindaco non esita a replicare alle tante proteste che, soprattutto sui social, hanno caratterizzato nei giorni scorsi l’installazione dei box, che non sono autovelox fissi ma contenitori all’interno dei quali la polizia può inserire il telelaser ai fini della contestazione immediata. "Ci sono state tante persone che ci hanno chiesto di metterli anche in altre strade, e che ritengono sia un buon strumento di prevenzione – dice Battilani –. Questo è un Comune che non ha bisogno di fare cassa perchè i conti sono più che in ordine. Non ci pensiamo proprio a levarli; siamo a quattro mesi dalle elezioni, se non fossimo stati convinti della bontà dell’iniziativa, sicuramente non l’avremmo realizzata".

Matteo Marcello