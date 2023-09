Ultima tappa dal Lunense per il Giro della Lunigiana

Il Canale Lunense ha ospitato domenica nella sede di Sarzana la partenza dell’ultima tappa del Giro della Lunigiana. Un evento inserito tra le iniziative del centenario della nascita del Consorzio con l’obiettivo di contribuire alla promozione del territorio. Il complesso di via Paci si è trasformato in postazione logistica per la carovana di ciclisti e squadre, nazionali e internazionali, dal primo mattino fino alla partenza della gara con starter la sindaca Cristina Ponzanelli. A rappresentare il Canale Lunense c’erano Francesca Tonelli e Corrado Cozzani, presidente e direttore del Consorzio, e il vicepresidente Lucio Petacchi. Per la Federciclismo tra gli altri erano presenti il segretario generale Gavino Marcello Tolu e Simone Mannelli, presidente dei revisori dei conti. I ciclisti dell’Emilia-Romagna, per ringraziare il Canale Lunense che ha mandato un’idrovora e due addetti nella loro regione colpita dall’alluvione, hanno posato davanti al mezzo mobile del Consorzio inviato nelle zone dell’emergenza. "Canale Lunense e Giro della Lunigiana sono due realtà che raccontano la storia e la bellezza della Val di Magra e della Liguria – ha sottolineato Tonelli –. Il Consorzio da cento anni si occupa dell’irrigazione e della tutela ambientale, la corsa juniores da 47 porta il ciclismo internazionale nelle nostre strade".