Uffici comunali di Arcola: Nuovi Assunti per Completare l'Organico

Piano di assunzioni ad Arcola, in arrivo nuove risorse per completare l’organico all’interno degli uffici comunali. Più volte era stato sollevato il problema della carenza di lavoratori nella macchina comunale, a fronte di un territorio in netta crescita e con nuove esigenze su tutti i fronti. Ma la situazione sta migliorando. "E’ una buona notizia" ha commentato in consiglio comunale la sindaca Monica Paganini, c’erano infatti delle situazioni da risolvere, soprattutto quelle relative a due concorsi: uno per il tempo determinato del comando di polizia locale e uno per quattro tecnici e geometri per l’area tecnica che era stato sospeso durante la recente alluvione dal governo centrale. Adesso le procedure sono state sbloccate e ripartiranno, entro la fine mese ci saranno le selezioni . E’ aumentato inoltre l’organico dei Servizi sociali dove è stata assunta un’ assistente sociale part time, il Comune di Arcola ha proceduto anche ad assumere altre due figure nell’ufficio finanziario e a implementare con un’altra risorsa i servizi anagrafe stato civile. "Il piano assunzioni è arrivato alla metà della consistenza – ha concluso la sindaca Paganini – ci stiamo avviando alla sua definizione corposa".