Tutti i numeri della cultura: "E’ soltanto propaganda. Estati da sempre ricche"

"Serviva un ’non sarzanese doc’, come l’assessore Giorgio Borrini, a raccontarci quanto ha fatto grande Sarzana in questi mesi". Questo dell’attacco dell’associazione ’Sarzana Protagonista’, che commenta il bilancio contenente "fantomatici numeri da record" dell’assessore alla cultura e al marketing territoriale sull’anno appena trascorso. A detta dell’associazione presieduta da Laura Tonarelli sarebbe infatti sufficiente prendere visione del report mensile sulle presenze per ciascun anno direttamente dal sito di Regione Liguria "per rendersi conto che i record e le impennate narrate da questa amministrazione sono una malriuscita opera di invenzione".

Tonarelli prosegue: "Questa propaganda per cui fino al 2018 Sarzana era un deserto di eventi culturali e presenze inizia a essere stucchevole. Ben Harper si era già esibito in realtà relativamente piccole e questo è un dato di fatto. Se poi le 20 mila presenze alla Fortezza Firmafede vogliono essere spacciate come un record, vorremo ricordare all’amministrazione che 15 mila presenze, nell’era pre Ponzanelli, le faceva l’Acoustic Guitar Meeting in 5 giorni a un costo nettamente inferiore rispetto a quanto è stato speso per realizzare le mostre di Picasso e Dalì".

Secondo l’associazione però "il vero problema di Sarzana non sono mai state le estati, sempre ricche di eventi e presenze, ma il resto dei mesi, in cui la città imperversa nel degrado e nella desolazione". E, spostando l’attenzione sulle festività natalizie appena trascorse, l’associazione punta il dito sul bosco magico "grazioso, ma un tantino dispendioso", allestito nella centralissima piazza Matteotti. "Per realizzarlo sono serviti 81.500 euro – ha proseguito Laura Tonarelli – come si evince dalle voci del bilancio. Curioso anche l’associazione che lo ha allestito, considerando che l’amministrazione si è da sempre battuta il petto su meritocrazia e trasparenza, fa capo alle stesse persone che svolgono un’attività artistica per la quale ricevono, da 5 anni a questa parte, la gran parte dei contributi stanziati per le manifestazioni estive con assegnazione diretta". Per Sarzana Protagonista nulla è stato fatto per portare lo spirito natalizio al di fuori dal centro storico dal momento che "quartieri e le periferie, non hanno ricevuto la benedizione del Natale, né sotto forma di albero, né sotto forma di orso polare luminoso". A essere prioritario per l’associazione sarebbe invece sarebbe un cambio di passo per quanto concerne l’illuminazione pubblica. "Spesso le illuminazioni utilizzate per percorrere a piedi via Pietro Gori – ha concluso la presidente Tonarelli – sono le torce dei nostri cellulari, anche nel periodo natalizio".

Elena Sacchelli