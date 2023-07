Tutta la magia della notte bianca Il centro di Sarzana vestito a festa sulle note del concerto di Biondi

Una Sarzana illuminata a festa. La notte bianca ha davvero animato il centro che per l’occasione si è vestito a festa offrendo ai tanti visitatori un bel colpo d’occhio. Una lunga serata che, soltanto per l’occasione, ha sforato i limiti imposti dall’ordinanza comunale grazie alla deroga della sindaca che ha consentito ai locali di suonare e proporre musica fino alle 2. Nonostante le tantissime persone, difficile calcolare considerato il flusso costante ma sicuramente molto vicine alle 10 mila, la nottata è filata tranquilla fortunatamente senza eccessi. Soltanto un malore in piazza probabilmente causato dal caldo e umidità, reso ancor più pesante dalla ressa di persone in attesa del concerto di Mario Biondi, comunque non grave e prontamente preso in consegna dai militi della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana presenti con diverse unità di intervento posizionate a copertura di tutta piazza Matteotti. Con loro anche tutte le forze dell’ordine e la Protezione Civile. La festa della città, polemiche a parte sulla data reale del riconoscimento, e senza dimenticare che il 21 Luglio rappresenta una data storica per la storia di Sarzana come per altro in mattinata hanno ribadito le forze politiche rendendo omaggio alle lapidi del sindaco Pietro Arnaldo Terzi e del capitano Guido Jurges oltre a consegnare l’onoreficenza "XXI Luglio 1921" ai famigliari dell’indimenticato giornalista e storico Giuseppe "Pino" Meneghini.

Il regalo di compleanno è stato Mario Biondi, ospite del concerto che ha chiuso la rassegna Moonland Art Festival che dopo una settimana intensa aperta da Ben Harper proseguita con Santi Francesi e Alice ha salutato con lo show gratuito in piazza Matteotti. Prima del concerto sono salite sul palco per un sentito e toccante messaggio di sensibilizzazione al rispetto verso le donne e di condanna alla violenza il Prefetto, la dottoressa Maria Luisa Inversini, accompagnata dalla sindaca Cristina Ponzanelli e salutata dal monologo dell’attrice spezzina Susanna Sturlese. Tanta musica anche in diversi locali e sulle vie del centro, anche in questo caso il Comune ha concesso per una notte il suolo pubblico gratuito, negozi aperti e illuminati e naturalmente bar e ristoranti che hanno lavorato senza un attimo di sosta.

Massimo Merluzzi