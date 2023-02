Tubature rotte Case e negozi senza acqua

Stop all’acqua ieri mattina e parte del pomeriggio in alcuni quartieri del Comune di Vezzano. Sono rimasti senz’acqua, a partire da orari diversi, ma almeno fino a metà pomeriggio, alcune case a Valeriano, Piano di Valeriano e Bottagna. Per alcuni è stata un’interruzione improvvisa, per altri dai rubinetti è cominciata a diminuire la quantità d’acqua fino a scomparire, La causa di una mezza giornata di ‘secco’ un guasto idrico alle condotte a valle, precisamente nel quartiere di Bottagna, dove Acam è intervenuta per riparare il difetto. In molti sia la mattina che nel primo pomeriggio hanno protestato perché alcuni, i più sfortunati, si sono trovati senza poter cucinare all’ora di pranzo o a dover usare bottiglie d’acqua per uso alimentare o igiene. Ma l’interruzione di servizio ha mandaot in crisi non soltanto i residenti ma anche le numerose attività che insistono nel territorio.