Truffatore dello Specchietto Scoperto da un Conterraneo, Dialetto Salva da una Truffa

Si sono parlati in dialetto stretto comprendendosi però molto bene. Il truffatore dello specchietto tra le tante "vittime" possibili ha scelto proprio un suo conterraneo e sono bastate poche parole con l’accento per far intendere che non era aria e che forse era meglio ammettere l’errore e allontanarsi in fretta prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il numero di telefono infatti era già pronto a essere digitato e così l’agitazione improvvisamente è svanita sotto la pioggia. La banda dello specchietto è tornata a colpire ieri mattina sull’Aurelia, tra Castelnuovo Magra e Luni, adottando la stessa tecnica. La coppia, uomo e donna a bordo di una automobile Alfa di color bianco, ha inseguito un ragazzo della zona intimandogli di fermarsi. Una volta scesi è iniziata la commedia. La presunta parte lesa lamentava di essere stata colpita sulla fiancata e in conseguenza dell’urto di aver ritrovato frantumato lo specchietto laterale. In realtà il vetro era rotto ma non vi era alcuna traccia di segni su entrambe la automobili coinvolte nel falso incidente. Il truffatore ha chiesto 80 euro per chiudere la questione ma quando la "vittima" si è rifiutata di saldare l’ingiusto conto estraendo il cellulare e manifestando, in dialetto, l’intenzione di chiamare le forze dell’ordine la situazione si è ridimensionata. Evidentemente il suono dell’isola in comune ha avuto un effetto balsamico tanto che l’uomo ha ammesso di essersi, probabilmente, confuso e che l’equivoco poteva definirsi chiuso, Comunque meglio prestare attenzione e per ogni evenienza contattare sempre le forze dell’ordine che chiariranno ogni cosa.

m.m.