Trovati con droga in casa e al parco giochi, tre denunciati

Nei vasi sistemati in bella vista di fronte al portone di casa non c’erano fiori di campo ma marijuana di diversa grandezza e ben curata. Gli agenti del commissariato di polizia di Sarzana hanno bussato e chiesto spiegazioni agli abitanti dell’appartamento, due uomini e una donna tutti italiani di età compresa tra i 34 e i 47 anni, rinvenendo all’interno altri 4 grammi di sostanza stupefacente, due bottiglie modificate e altra attrezzatura adatta per l’assunzione riposte su un pensile in salotto. Per il proprietario dell’immobile è scattata la denuncia. Nei guai anche tre giovani tra i 19 e 21 anni trovati dalla squadra volante nel parco giochi del quartiere di San Lazzaro. L’atteggiamento nervoso e il tentativo di occultare qualcosa ha insospettito gli operatori che hanno controllato trovando nel marsupio del ventunenne 32 grammi di hashish. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.