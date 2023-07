Troppe le assenze non giustificate L’ex sindaco Andrea De Ranieri escluso dal consiglio del Parco

Troppe assenze senza validi motivi per il consigliere e così è scattata la decadenza dal suo ruolo. E’ finita l’avventura di Andrea De Ranieri all’interno del consiglio del Parco di Montemarcello Magra Vara di cui era virtualmente membro anche se, alla fine, non ha avuto un ruolo così attivo. L’ex sindaco di Ameglia e presidente del’ente provinciale infatti è risultato assente per ben 16 convocazioni al consiglio di amministrazione e dopo l’ultima, non giustificata mancata partecipazione alla riunione possibile anche da remoto, è stata decisa la revoca dal ruolo di consigliere dell’assise composta dal presidente Eleonora Landini e dai membi Filippo Zangani, Mario Scampelli e Leonardo Paoletti.

E’ davvero curioso che il Comune di Ameglia, quello che insieme a Lerici occupa la maggior porzione territoriale all’interno dell’area naturale protetta dal Parco di Montemarcello Magra Vara, non abbia neppure un proprio rappresentante dopo i ruoli importanti svolti in passato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale: da Walter Baruzzo e Francesco Pisani (che hanno svolto il ruolo di presidenti) ai consiglieri Roberto Rolla e Raffaella Fontana.

L’avventura all’interno dell’area protetta di Andrea De Ranieri si è quindi conclusa dopo un rapporto decisamente insolito caratterizzato da "stoccate" durissime nei confronti dell’ex presidente Pietro Tedeschi sostenendo per anni la contestatissima linea di chiusura dell’ente lanciata dal consigliere regionale Andrea Costa, fino a essere addirittura inserito nell’elenco dei papabili alla successione proprio di Pietro Tedeschi al termine della sua lunghissima gestione di presidente prima e commissario successivamente. Ma all’ex sindaco di Ameglia invece è stata preferita nel ruolo di presidente Eleonora Landini. Andrea De Ranieri, nel frattempo non più impegnato neppure nella scena politica del centrodestra dopo aver ricoperto i ruoli di sindaco di Ameglia e addirittura presidente della Provincia, è comunque entrato nel consiglio del Parco di Montemarcello Magra Vara senza però mai partecipare attivamente alle decisioni. Adesso dopo una lunga serie di assenze è stato dichiarato decaduto lasciando una casella vuota in consiglio ma soprattutto facendo mancare per la prima volta dalla costituzione del Parco la presenza del Comune di Ameglia.

Massimo Merluzzi