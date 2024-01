Treni, tutti uniti contro le nuove tariffe. Fronte comune di enti e associazioni

Una riduzione sensibile dei periodi di ’fascia rossa’ e ’fascia gialla’ nei quali è prevista l’applicazione delle tariffe maggiorate, l’applicazione esclusiva degli aumenti tariffari nella fascia compresa tra le 7 e le 19 , l’esclusione dal pagamento dei maxi ticket per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della provincia, ma anche lo stop ai rincari per le Cinque Terre card e per i pendolari sulla tratta La Spezia-Levanto. Sono le richieste messe nero su bianco nella lettera che le associazioni di categoria e i sindaci della Spezia e di Levanto hanno inviato al presidente della Regione, Giovanni Toti, nel tentativo di mitigare gli effetti delle maxi tariffe del Cinque Terre Express, che scatteranno da marzo. Ieri mattina, l’incontro tra i vertici delle associazioni e i sindaci dei due Comuni. Nella lettera inviata al governatore regionale, i sottoscrittori chiedono a Regione Liguria di "farsi carico di condurre uno studio approfondito dei flussi turistici alle Cinque Terre con riferimento ai gruppi organizzati, da qualsiasi parte provengano e con qualsiasi mezzo di trasporto". Non solo: a Regione Liguria è stato chiesto anche "un impegno a intervenire presso Trenitalia affinché quest’ultima operi da subito per migliorare, a fronte dei rincari tariffari, i servizi offerti ai viaggiatori e le strutture presenti nelle stazioni ferroviarie da La Spezia a Levanto".

La lettera invita a ridefinire al ribasso i periodi nei quali è prevista la tariffazione più alta – pari a dieci euro a tratta – prendendo come riferimento i risultati degli studi commissionati nei mesi scorsi dal Parco Nazionale delle Cinque Terre allo studio Mic-Hub, sulla base dei flussi turistici registrati negli ultimi anni. La missiva indirizzata al presidente regionale si conclude con la sollecitazione a convocare una riunione sulla ridefinizione del piano tariffario "in tempi ravvicinati". Sul tema delle nuove tariffe del Cinque Terre Express da tempo hanno espresso forte opposizione tutti i sindaci delle Cinque Terre, con il primo cittadino di Monterosso che ha paventato la possibilità di rivolgersi al tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento della manovra approvata alla fine dello scorso anno da Regione Liguria.

Matteo Marcello