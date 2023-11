Stazione di Luni, il treno ‘salta’ la fermata: pendolari lasciati a piedi

Luni (Spezia), 1 novembre 2023 – Sulla tabella di marcia restano ancora alcune fermate utilissime soprattutto per gli studenti diretti in Toscana anche se la stazione ferroviaria di Luni da anni è quasi fantasma. Gli annunci dall’altoparlante che puntualmente avvisano del transito dei treni si perdono tra i due binari spesso deserti, senza la biglietteria né punti di sosta per i viaggiatori tranne una pensilina esterna.

Ogni tanto però si registra anche qualche "salto" di fermata e ai pendolari non resta che salutare la coda del treno che passa attendendo, nella migliore delle ipotesi, quello successivo oppure inseguirlo come è successo qualche giorno fa alla studentessa Alice Dalle Luche che per raggiungere Pisa ha dovuto riprendere la macchina lasciata in sosta nel piazzale esterno e raggiungere la stazione di Avenza per prendere un altro mezzo. Il disguido è accaduto nei giorni scorsi ma non sarebbe neppure il primo.

«L’ho fatto presente al personale della stazione di Pisa e anche a Trenitalia inviando un reclamo - racconta la studentessa - raccontando il mio disagio e di quello di altri pendolari rimasti a piedi. In realtà il treno diretto a Pisa Centrale si è fermato probabilmente accorgendosi tardi del salto di stazione ma lo ha fatto troppo distante e fuori dalla banchina quindi nessuno ha certamente camminato sui binari per salire a bordo".

La stazione ferroviaria sull’Aurelia, al confine tra i Comuni di Luni e Castelnuovo Magra, è da anni al centro di trattative tra le amministrazioni comunali e Trenitalia che stanno provando a potenziarne il servizio. Negli scorsi anni a più riprese i sindaci Marzio Favini, Francesco Pietrini quindi anche i successori Daniele Montebello e Alessandro Silvestri hanno spinto affinché la stazione potesse aumentare le fermate oltre a essere inserita in un percorso turistico di valorizzazione della bassa Val di Magra anche utilizzando il piazzale esterno come punto di snodo di piccoli bus.

Un piccolo passo avanti è stato mosso, grazie anche alle sollecitazioni del Comune di Luni, mettendo in sicurezza l’area parcheggio delimitando le altezze dei mezzi per evitare soste non autorizzate che in passato hanno portato a degrado ambientale.

