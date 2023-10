Tre auto distrutte dal rogo. Paura nella notte sui Colli

Quali siano state le cause resta per ora un mistero, anche se le indagini preliminari parrebbero escludere l’atto doloso. Di certo, è stata una nottata movimentata sui colli spezzini, dove tra sabato e domenica un’incendio ha carbonizzato tre autovetture parcheggiate a ridosso di un muro di contenimento. L’episodio è avvenuto in via dei Colli, quando erano da poco passate le 5. Il rogo, partito da un auto, si è ben presto propagato ad altri due mezzi parcheggiati vicino. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, in poco tempo, i vigili del fuoco del comando di via Antoniana, che hanno faticato non poco per domare le fiamme che, in poco tempo, hanno cominciato ad aggredire un muro di contenimento e la vegetazione circostante. Le operazioni si sono protratte fino all’alba, mentre la rimozione delle auto e la pulizia delle aree interessate dal rogo ha impegnato gran parte della mattinata. Sul posto, la polizia di stato e gli agenti di polizia locale, che hanno provveduto a regolare il traffico durante le operazioni di bonifica e pulizia.