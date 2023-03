Trasparenza Osservazioni sul Piano

L’amministrazione comunale di Arcola organizza il coinvolgimento dei cittadini per procedere – come la legge richiede – alla stesura del documento dedicato ai ’rischi corruttivi e trasparenza’, che rappresenta una sottosezione del Piao, il piano integrato di azione e organizzazione del triennio 2023-2025. La sottosezione sostituirà il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e non verrà quindi elaborata in forma autonoma dall’ente comunale ma previa partecipazione del territorio. Il testo della sottosezione rimarrà depositato alla segreteria e pubblicato sul sito web https:www.comune.arcola.sp.it, nella sezione amministrazione trasparente (altri contenuti – anticorruzione) fino all’approvazione definitiva dell’intero Piao. Allo scopo di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura, potranno presentarle in forma scritta e inviarli al Comune, preferibilmente via Pec. Le segnalazioni, le osservazioni e le proposte da indirizzare al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dovranno essere motivate e dovranno pervenire entro le 12 del 28 marzo all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

Nella foto, la sindaca Monica Paganini