Traffico infernale in Via Paradiso. La Tarros, sotto accusa, si difende: "Noi pensiamo solo a fare sport"

Fermi tutti, c’è una coda. L’occasione è sempre buona per il lamento ma il disagio non è nuovo e soprattutto non deve essere identificato nella società sportiva che utilizza le strutture del ’Berghini’. Dalla fine degli anni ’60 via Paradiso viene attraversata non soltanto dai residenti ma anche dai frequentatori dei campi sportivi, bocciofila e l’intera area dedicata al volley e basket. Ma in alcune occasioni la situazione oltre a apparire nuova diventa motivo di feroci polemiche. L’altro pomeriggio l’incrocio tra un furgone e una vettura in un punto particolarmente stretto ha paralizzato il transito su via Paradiso, strada a doppio senso di circolazione quando già a un solo senso può risultare stretta. In questi giorni però, con la chiusura dell’uscita su Bradia attraverso il guado del Calcaldola, il transito veicolare in entrata e uscita pesa soltanto su via Paradiso e il caos soprattutto nelle ore pomeridiane è notevole. L’altro pomeriggio la stradina è rimasta bloccata per diverso tempo e così si è alzato il coro di proteste, indirizzato alla società Tarros Sarzanese. Il club calcistico che gestisce le strutture è forse responsabile della viabilità da viottolo di campagna trasformato in superstrada? Oppure si dovrebbe richiedere di velocizzare le operazioni di realizzazione della passerella sul Calcandola di cui si parla da maggio 2018 e per la quale sono stati trovati tutti i finanziamenti e il progetto?

Alle critiche ha voluto rispondere Stefano Lucchi direttore generale della Tarros Sarzanese . "La nostra colpa – spiega – sarebbe quella di consentire a centinaia di ragazzi di praticare sport? Il problema esiste da sempre ma quando ci sono gli ingorghi, si tira in ballo la Tarros Sarzanese. Intanto i nostri tesserati che utilizzano lo stadio e il Sussidiario per gli allenamenti lasciano le auto al parcheggio principale. Ai genitori dei bambini che raggiungono il Berghini dobbiamo dire di andare a piedi? La stessa cosa vale per gli ingorghi davanti alle scuole, ci vuole buonsenso, pazienza e adottare le soluzioni prospettate. Non certamente incolpare una società sportiva".

m.m.