Tra un incontro elettorale e l’altro Gli appuntamenti con i cittadini

Pronta al decollo la campagna elettorale. Il candidato Renzo Guccinelli dal 22 al 29 marzo sarà presente nei quartieri prima della manifestazione di domenica 2 aprile con inizio alle 18 in piazza Luni alla quale presenzieranno i sindaci della Val di Magra e i rappresentanti delle liste a sostegno in un pomeriggio di confronto pubblico. Intanto nelle ultime ore anche gli avversari politici non si sono certo fermati. Ieri la sindaca Cristina Ponzanelli ha incontrato i residenti del quartiere di Battifollo al circolo Arci proseguendo la serie di confronti già avviati in tutto il territorio sarzanese. In piazza Luni erano presenti i gazebo a sostegno di Federica Giorgi candidata del Movimento Cinque Stelle sostenuta dalla lista civica di sinistra guidata da Valter Chiappini insieme a Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi. In via Mazzini invece era presente Matteo Bellegoni, candidato del Pci, che al gazebo informativo ha salutato i sostenitori e incontrato i cittadini.