Tra passione e talento Federico e gli scacchi "Mi impegno per farne la mia professione"

Occhi chiari limpidi e luminosi e un viso pulito che non nasconde un velo di timidezza, com’è del resto normale alla sua età. Federico Massazza, 15 anni a maggio, è una bella promessa sarzanese degli scacchi. Un vero e proprio orgoglio per la sua città. Con sguardo serio e concentrato e forse un pizzico di emozione, il giovane campione, sotto lo sguardo amorevole dei suoi genitori e quello attento di Lorenzo Tamburini, vicepresidente del circolo degli scacchi, che ha organizzato la manifestazione, ha sfidato ieri, al centro Barontini, sedici appassionati di tutte le età, in una competizione simultanea. Aveva 8 anni Federico, quando mamma e papà, si sono presentati per la prima volta davanti a lui con una scacchiera. La loro intenzione era quella di insegnarli a giocare a dama: "Però – racconta Federico – io avevo visto i pezzi degli scacchi e mi piacevano di più. Volevo giocare con quelli. Così mio padre mi ha insegnato le regole".

Da lì, il giovane campione non si è più fermato. Prima l’incontro con un maestro di Massa, poi i tornei, in Liguria, in Toscana e perfino in Sicilia: "Ne ho fatti parecchi – spiega – una quarantina. Spero – confida con un sorriso- prima o poi di andare all’estero". Le premesse perché il suo desiderio si esaudisca al più presto, ci sono davvero tutte. Terzo in tutta Italia, per punteggio, nella sua categoria. Lo scorso anno, ai tornei nazionali si è classificato sesto, su circa centocinquanta avversari e quello, racconta, non è stato nemmeno il suo miglior risultato. Se bravi come Federico ce ne sono davvero pochi, sono però molti gli adolescenti in tutta Italia, con cui condivide la stessa passione: "Della mia età – spiega – saranno più di cinquecento a giocare. Ai tornei nazionali, che si suddividono per categorie, ci sono sempre più di mille ragazzi".

Gli scacchi rappresentano per Federico un divertimento, che piano piano si sta trasformando in qualche cosa in più. "Voglio davvero diventare bravo – racconta – spero un giorno di diventare un professionista". Nella vita del ragazzo, non c’è posto solo per regine ed alfieri. La giornata tipo di una promessa degli scacchi è infatti molto simile a quella di un qualsiasi adolescente della sua età, divisa tra scuola, compiti e gli allenamenti di calcio, attività alle quali si aggiungono giornaliere esercitazioni alla scacchiera. A nutrire la passione di Federico per questo gioco, hanno contribuito anche le partite alle quali assisteva da bambino, in piazza Calandrini: "Un giorno – ricorda – passavo con mia madre e mi sono fermato a guardare queste persone che giocavano a scacchi. Avevo 8 o 9 anni. Piano, piano hanno iniziato a farmi giocare. All’inizio non vincevo, ma adesso – racconta – li batto quasi tutti".

Il gioco degli scacchi, complice una famosa serie su Netflix, record di ascolti, negli ultimi anni ha conquistato nuovi appassionati di ogni età. Chi volesse provare ad avvicinarsi alla scacchiera può partecipare ogni lunedì alle lezioni gratuite del circolo degli Scacchi al centro Barontini di Sarzana.

Maria Cristina Sabatini