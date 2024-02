Tra Magra e Levanto derby a reti inviolate

Magra Azzurri

0

Levanto

0

MAGRA AZZURRI: Cozzolino, Tomagnini, Mameli, Lazri, Barabino, Sbarra, Ortelli, Ballani (90’ Salamina), Giannini W. (75’ Rizzari), Pellegri (78’ Benabbi), Giannini T. All. Putti.

LEVANTO: Rollandi, Moggia, Nicora, Bagnasco, Catena, Bonati, Callo, Tuvo (70’ Triscornia), Righetti, Barilari, Folli (78’ Mrtinez). All. Agata.

Arbitro: Corellino di Genova

SANTO STEFANO MAGRA – Il derby è terminato senza reti ma anche un punticino a testa consente alle "cugine" di rimanere lontane dalle sorprese. Soprattutto il Levanto del tecnico Agata resta a un passo dalla metà classifica e continua nel suo rendimento positivo. Si attendeva qualcosa in più il Magra Azzurri nella sfida del Camaiora soprattutto per riscattare la brutta sconfitta della settimana precedente sul campo del fanalino di coda ma alla fine il tecnico biancazzurro Giovanni Putti può accontentarsi della risposta ricevuta dai ragazzi. E’ partito bene il Magra Azzurri con un atteggiamento davvero intraprendente e un paio di guizzi importanti che hanno portato vicini al vantaggio Pellegri e Tommaso Giannini. Il Levanto ha contenuto la fiammata dei padroni di casa ed è uscito con rapide ripartenze senza però trovare sbocchi pericolosi. Nella ripresa l’occasione per il Magra Azzurri è arrivata al 68’: in una azione sul fondo Ballani ha messo a centro area una palla molto invitante per Sbarra arrivato sul primo palo ha calciato di poco a lato. Il Levanto ha provato a replicare senza però impensierire i santostefanesi.