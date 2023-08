Tra il profumo e il ferro da stiro Chiude Olimpia Ape green "Ora mi dedicherò ai nipoti"

Una vita trascorsa tra il profumo dei capi appena lavati e il vapore del ferro da stiro. E pensare che la professione non le piaceva e quasi ha iniziato controvoglia non sapendo che la lavanderia sarebbe diventata la sua storia. Ma dopo 51 anni è arrivato il momento di mettere il punto e così Loredana Giananti alla fine del mese consegnerà le chiavi della sua attività Olimpia Ape Green di via Terzi a Sarzana. "Sono arrivata in questa zona nel 1977 – ricorda Loredana – anche se in realtà ho iniziato 6 anni prima imparando il mestiere alla lavanderia gestita dalla famiglia Paglia in via XX Settembre. Poi mi sono messa in proprio aprendo il primo locale al fianco del bar Casoni e successivamente in quella che dal 1977 è praticamente la mia seconda casa". E’ il tempo dei bilanci, dello sguardo a una via che è cambiata così come la sua professione. "Abbiamo dovuto seguire corsi di aggiornamento – continua – imparare tante cose e conoscere molto bene la professione e non a caso sono stata premiata con il premio Qualità e Cortesia come migliore lavanderia scelta dai clienti. Ho trascorso tanto tempo con le persone ed è stato piacevole e gratificante. Ho visto il cambiamento di questa zona, un tempo via di grande commercio con il mercato ortofrutticolo, una trattoria, macelleria, oltre al bar, alimentari e a una concessionaria d’automobili. Adesso penserò a fare la nonna di Mia e Simon, i bambini di mia figlia Debora e mio genero Martin". Un avviso ai clienti: entro fine mese si dovrà ritirare gli abiti in giacenza perchè da settembre la lavanderia non ci sarà più.

Massimo Merluzzi