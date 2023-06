Torre dei vescovi mostra di Maggiani

Nel borgo di Castelnuovo Magra è iniziata l’estate. L’inaugurazione della mostra fotografica nella Torre dei Vescovi di Luni e l’inizio della rassegna "Benvenuto Vermentino" che dopo il boom di ieri si prepara a una domenica da tutto esaurito hanno dato il via al lungo cartellone di eventi organizzato dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con diverse associazioni. L’altro pomeriggio tantissimi amici e visitatori hanno partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Narciso meccanico" dello scrittore e fotografo Maurizio Maggiani che resterà aperta fino al 16 ottobre. Per Maggiani, castelnovese di nascita, un velo di emozione nell’abbraccio dei suoi paesani. " Non posso giudicare la mia mostra – ha spiegato – ma ricordo tutti gli scatti e so perfettamente con chi ero. Così come scrivo, fotografo per affetto verso il mondo e gli esseri umani. Dico sempre che occorre voler bene alla terra, al proprio paese, al mondo. L’uomo è sempre più grande del lavoro che svolge".