Torneo di Subbuteo al centro sociale

Una generazione di ragazzi ha disputato le più grandi partite del calcio mondiale in appassionanti sfide in... punta di dito. Il Subbuteo è un gioco senza tempo che ancora richiama tantissimi praticanti e l’occasione per mettere in pratica l’abilità arriva stamani nella quinta edizione del meeting nazionale di Old Subbuteo organizzato al quartiere di Nave nei locali del centro sociale dall’associazione Club Lunetia, il gruppo di appassionati sarzanesi guidati da Cristian Ferrari ed Alessandro Ferri. Al 14 club provenienti da Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Toscana.