Torneo dei Residenti, Acolani in campo al Campo Biggi di Romito

Acolani in campo: si sfideranno in un torneo di calcio a sette dal 10 al 28 luglio al campo Biggi di Romito in ricordo di tre ragazzi del territorio prematuramente scomparsi e mai dimenticati: Manuel Rosa, Davide Mariotti e Nicholas Sbarbaro, a cui saranno intitolate le menzioni speciali o al miglior portiere, al miglior giocatore e al capocannoniere. Organizzato dalla Polisportiva Romito Magra Auser, al ’Torneo dei residenti’ si potranno iscrivere singoli (20 euro) a cui l’organizzazione darà un ruolo in una delle otto squadre divise in due gironi, ciascuna con il nome di uno sponsor locale. La partecipazione è aperta a residenti e domiciliati e a chi fa parte di squadre dell’arcolano. Info 345 3295621 e 338 4258375. Possibile iscriversi anche al bar Da Simone ad Arcola e al bar pizzeria Da Mario a Romito. Il torneo è sostenuto dal Comune e sarà occasione per inaugurare l’impianto dotato di nuova illuminazione. L’evento rappresenta un importante momento di aggregazione per la comunità e di valorizzazione di uno spazio fruibile da tutti".