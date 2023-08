Torna la “Notte blu” lungo il fiume Le due sponde unite dalla festa Ci si sposterà grazie ai battelli

La grande festa di mezza estate unirà domenica le due sponde del fiume ma già da sabato a Bocca di Magra si inizia a apparecchiare la tavola con prodotti tipici e buon birra grazie all’iniziativa organizzata dal gruppo comunale di Protezione Civile e antincendio boschivo. Ai giardini lungo fiume sarà infatti allestito, come tradizione, lo stand gastronomico gestito dai volontari del gruppo per contribuire al sostegno della preziosa squadra di soccorso. Sabato sera è previsto anche il concerto del gruppo "I Ray Confessi". Un antipasto della grande giornata che ariverà domenica che ripresenta la "Notte Blu", ideata dal Comune di Ameglia in occasione del conseguimento della prima bandiera blu nel 2009 simbolo della qualità ambientale del mare del litorale amegliese e poi confermata (insieme al vessillo) per ravvivare la permanenza nelle frazioni balneari di tanti turisti.

Nella serata di domenica le due sponde del fiume Magra, da Fiumaretta e Bocca di Magra, saranno collegate grazie al servizio del battelieri che consentirà ai visitatori di seguire le iniziative previste in entrambe le frazioni evitando gli spostamenti in automobile e gli ingorghi alla ricerca di un parcheggio. Per tutta la serata sono previsti concerti di musica dal vivo, dj set, sfilate di trampolieri, street band, spettacoli di magia per bambini, gonfiabili oltre al mercato ambulante di Forte dei Marmi allestito a Bocca di Magra e gli stands di prodotti hobbistici e di libri. Naturalmente bar e ristoranti di Fiumaretta e Bocca di Magra saranno tutti aperti per la grande serata di divertimento. L’occasione di festa sarà disciplinata anche da divieti e ordinanze che scatteranno domenica alle 16 fino all’una di lunedì per consentire il tranquillo svolgimento della rassegna.

A Fiumaretta, l’adozione di provvedimenti di modifica della circolazione viaria prevede la sospensione del transito su via Ratti nel tratto dalla prima fino alla terza traversa per permettere il collocamento delle bancarelle, si prevede inoltre, a partire dalle 19 la sospensione della circolazione in via Baban all’altezza delle Noce, Paganini dall’altezza di via Ratti. All’altezza di via dei Bagni sarà collocato il segnale di divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 6 metri. A Bocca di Magra. Dagli attracchi di Fiumaretta e Bocca di Magra sarà attivo in serata il servizio di trasporto da una sponda all’altra del fiume.

