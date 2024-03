Torna la maratona fotografica

Tutto pronto per la quinta maratona fotografica Città di Sarzana promossa dal

Circolo fotografico sarzanese domenica 7 aprile, con partenza da da piazza Luni. Quattro i temi per stimolare la ricerca di punti di vista originali, così da scoprire il territorio attraverso occhi diversi e mettere alla prova la propria creatività. Ogni iscritto potrà scattare solo nel territorio comunale di Sarzana, dalle 10 alle 23.59, con qualsiasi mezzo digitale: macchina fotografica, smartphone o videocamera. I quattro temi i verranno svelati solo il giorno dell’evento, in quattro momenti: alle 10 il primo tema, alle 12 il secondo, alle 14 il terzo e alle 16 l’ultimo. Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme, watermark, bordi e cornici. Gli scatti, un’opera ogni tema, vanno inviati entro la mezzanotte di lunedì 10. Saranno premiati i primi tre di ogni tema e gli scatti vincitori verranno esposti nell’atrio comunale.Info www.sarzanafotografia.it