Torna il Napoleon Festival Rievocazione storica in centro tra battaglie e costumi d’epoca

di Elena Sacchelli

Dopo tre anni di assenza Sarzana torna ad ospitare la più famosa delle manifestazioni storiche in grado di attrarre nel centro cittadino migliaia visitatori di diverse fasce d’età. Tutto è pronto per il Napoleon Festival che da oggi e sino a domenica vedrà le truppe napoleoniche alloggiare, sfilare e combattere in città. L’ultima edizione del festival che rievoca il periodo napoleonico si era svolta a Sarzana nel settembre 2019. Dopo i due anni di stop forzato dettato dalla pandemia, nel 2022 la manifestazione storica non si era potuta svolgere per la concomitanza con le elezioni nazionali dello scorso 25 settembre. Ma adesso tutto è pronto per tornare a festeggiare in grande stile il festival napoleonico. Questa mattina, dopo la presentazione dell’album fotografico che raccoglie i migliori scatti delle passate edizioni del festival, le truppe napoleoniche approderanno in città e si sistemeranno nel fossato della Fortezza Firmafede, dove allestiranno il proprio campo che sarà dotato di paglia e legna per accendere il fuoco e trascorreranno la notte nelle loro tende per prepararsi alla giornata successiva. Il campo sarà visitabile dai turisti che avranno a disposizione una guida che spiegherà loro la vita che conducevano le truppe prima delle battaglie. Domani invece alle 11,15 le truppe si riuniranno in piazza d’Armi e sfilando per il centro cittadino raggiungeranno piazza Matteotti. Lì si svolgerà l’addestramento in cui – con tutte le precauzioni del caso – verranno sparati per ogni gruppo anche colpi di fucile. Ci sarà anche un cannone di artiglieria e il pubblico avrà modo di apprendere il suo funzionamento. Sicuramente suggestiva sarà la presenza di un’autoambulanza storica: al suo interno il dottor Cosentino spiegherà con strumenti originali la medicina dell’epoca. L’addestramento si ripeterà anche nel pomeriggio nella fascia oraria 16-19. Per le 20 è fissato invece il rancio delle truppe; alle 21,30 ballo storico in piazza Matteotti, mentre la ritirata al campo è prevista per mezzanotte. Domenica, dopo la sveglia di prima mattina, i capi degli schieramenti forniranno ai propri gruppi le istruzioni per la battaglia che si svolgerà in piazza Matteotti intorno alle 11. A fine battaglia le truppe con una parata saluteranno la città che li ha ospitati, pronti a tornare il prossimo anno.