Torna “Dillo a Dante” Lettere al poeta sul tema della pace nella vita quotidiana

Ispirandosi alla diplomazia di Dante Alighieri che nel 1306 mise fine ai conflitti tra i Malaspina e il vescovo conte di Luni, Castelnuovo ripropone il concorso ’Dillo a Dante’, parole per fare la pace nel quotidiano, aperto a adulti e ragazzi. Traccia ’Se per far pace bastasse una pozione magica medicamentosa e tu fossi un generoso stregone, quali ingredienti mescoleresti nel tuo pentolone?’. Invio a [email protected] o alla biblioteca Ferrari. Info 349 4334203.