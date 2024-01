Toponomastica Finalmente strade intitolate alle donne

Il consiglio comunale di Castelnuovo Magra ha approvato il lavoro della commissione chiamata a dare un nuovo nome alle strade in cerca di una identità. La ricerca presentata nelle scorse settimane aveva bisogno del via libera dell’assise per diventare esecutiva ma intanto il sindaco Daniele Montebello e i consiglieri hanno voluto ingraziare i volontari che hanno contribuito alla revisione della toponomastica. Oltre alla commissione composta dal geometra comunale Maurizio Federici, Giuseppe Pino Marchini, Roberta Petacco e Euro Mazzi, è stata evidenziata l’idea degli studenti per le aree adiacenti la scuola di Palvotrisia che si chiameranno piazzale della Tolleranza, piazza dell’Amicizia e piazzale dell’Uguaglianza. Il lavoro coordinato dall’insegnante Silvia Miroballo ha visto la partecipazione degli studenti Rebecca Alberti Pardini, Ludovica Baratta, Lorenzo Bellazzini, Viola Bernardi, Leonardo Brancato, Gabriele Carmassi, Dario Cecchinelli, Martina Friso, Bianca Girolmini, Dario Lombardo, Emma Lucchesini, Mattia Mennoni, Luca Moracchioli, Linda Palma, Matteo Petacchi, Cristian Parmeggiani, Mattia Sebastiani, Cristian Tantillo.

"E’ stata – ha spiegato il sindaco – un’operazione complessa iniziata con gli accertamenti dell’azienda incaricata . Il Comune, avvalendosi del contributo della commissione, ha elaborato la proposta. Sono stati rispettati gli indirizzi di individuare toponimi che richiamassero la storia locale, personaggi che hanno portato lustro alla comunità e individuare una toponomastica al femminile. Castelnuovo a oggi non aveva strade dedicate a donne. Adesso tra le nuove denominazioni almeno la metà sono dedicate alle donne". Ci sono le vie Margherita Hack, Maria Montessori, Rita Atria, Bianca D’Apua, Grazia Deledda, Donne della Costituente, Rita Levi Montalcini, Daniela Lombardi, Santa Rosa, Claudia Testoni, il piazzale Donne della Resistenza, i vicoli Artemisia Gentileschi, Lea Garofalo, Angela Gotelli, Tina Modotti, Francesca Morvillo e piazza Alfonsina Strada. L’azienda incaricata dovrà procedere alla stampa delle targhe della numerazione per consegnarle alle abitazioni e alle imprese.

Massimo Merluzzi