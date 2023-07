Topo 'Bagnante' in Spiaggia, Coppia di Giovani in Fuga al Pronto Soccorso

Una giornata movimentata per una coppia di giovani che ha scelto la scogliera di Fiumaretta per trascorrere qualche ora di relax. La quiete si è interrotta quando l’uomo e la donna distesi al sole si sono sentiti sfiorare da qualcosa che sul principio poteva sembrare una foglia ma che si è poi rivelato essere un topo. La reazione è stata un mix di stupore ma soprattutto paura di essere stati graffiati oppure addirittura morsi. Infatti entrambi hanno scoperto dei segni sul corpo simili a graffietti. Dopo essersi fatti immediatamente medicare al bar dello stabilimento limitrofo alla scogliera i due sfortunati bagnati hanno chiesto aiuto ai volontari della Croce Rossa Italiana sezione di Fiumaretta che hanno consigliato una visita al pronto soccorso di Sarzana. Infatti il medico di turno ha sottoposto entrambi all’antitetanica proprio per scongiurare qualsiasi pericolo di infezione. E la voce del topo "bagnante" a spasso tra i turisti ha creato il fuggi fuggi nel tratto di scogliera della frazione marinara del Comune di Ameglia sempre molto frequentato essendo di libera fruizione