Tombolata a favore della Pa

Una tombola per giocare in allegria ma soprattutto raccogliere fondi da destinare alla Pubblica Assistenza di Luni. L’Arci Cpo Ortonovo e le parrocchie di Luni e Isola con il patrocinio del Comune di Luni organizzano domenica la "Tombola solidale" e il ricavato sarà devoluto all’associazione di soccorso del territorio per consentire l’acquisto di materiale e contribuire alle spese sostenute per garantire le varie iniziative. In palio ci saranno tanti premi donati dai commercianti del territorio. L’iniziativa si svolge dalle 15.30 al circolo Arci Cpo di via Cannettolo a Casano. Per informazioni è possibile contattare i numeri 393 4981753; 393 5708003.