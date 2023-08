Tipicità e percorsi naturalistici I sette giorni dell’estate arcolana tra sagra e tour delle costellazioni

Settimana estiva Arcolana densa di appuntamenti che spaziano dalla sagra alla pieve di Trebiano, al momento di beneficenza, alla scoperta delle stelle. E ancora una passeggiata nella natura incontaminata dell’Oasi Lipu. Il primo appuntamento è fissato per domani sera alle 21 con la “Notte delle stelle 2023“. Un incontro astronomico a cura di Iras, l’istituto ricerche astronomiche spezzino, per parlare della vita delle stelle, di come evolvono e della differenza con le stelle cadenti. Tema della serata anche l’inquinamento luminoso e come sta evolvendo questo dannoso problema. A seguire ci sarà il "tour delle costellazioni" con una "vista" guidata da laser verde delle costellazioni visibili, accompagnata dal racconto sulla mitologia ad essa legata. Per l’ osservazione astronomica saranno disponibili i telescopi degli Astrofili IRAS con cui si potrà tornare ad appoggiare l’occhio all’oculare e lasciarsi incantare dalla bellezza di Saturno, il sistema stellare di Albireo, l’ammasso globulare stellare M13, nebulosa planetaria M27. Per chi vuole partecipare appuntamento alle 21 al centro visite visite "D. Barcellone" dell’Oasi Lipu Arcola, a San Genesio nel Parco di Montemarcello Magra Vara. La donazione minima per partecipare è di 5 euro.,è’ gradita la prenotazione, al numero 349.0956080 oppure email [email protected]

Il giorno seguente, venerdì, ancora un incontro all’Oasi Lipu dove si svolgerà una passeggiata nella natura, lungo i sentieri dell’Oasi con visita guidata per osservare la fauna e la flora che ci circonda. L’iniziativa si svolge all’interno del progetto ABC Anziani, Ascolto Benessere Comunità, dedicato agli over 65. L’appuntamento è alle 18.30 al centro visite " Barcellone" dell’Oasi. E poi c’è la sagra di San Rocco alla pieve di Trebiano, in programma sabato, domenica e lunedì dove si potranno gustare piatti tipici, ascoltare musica e ballare. Per raggiungerla dalle 18 partirà un servizio navetta gratuita dal piazzale della chiesa di Romito. Domenica evento benefico, grazie al progetto Heartz to hearts village, sempre a Trebiano ma nell’ex circolo Endas alle 18,30. Sarà donato un defibrillatore e saranno presenti i promotori del progetto, l’associazione Tive6, insieme ad Enel, Comune di Arcola, Pubblica Assistenza Humanitas di Romito, Spezia calcio, Uisp,