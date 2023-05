Tessere, dimissioni e congresso Il Pd annuncia il rinnovamento Ma sui tempi nessuna chiarezza

La volontà di rinnovare l’assetto dirigenziale del Partito democratico sarzanese resta, ma prima di poter assistere all’effettiva riorganizzazione – che dovrebbe passare anche attraverso un cambio di volti – dei vertici dem cittadini bisognerà aspettare ancora. Giorni? Settimane? O forse mesi? Questo ancora non è dato sapere. Dalla seconda assemblea dell’unione comunale del Pd – convocata in seconda seduta per lunedì sera dall’ancora in carica segretario cittadino Rosolino Vico Ricci – filtrano poche informazioni.

Una discussione partecipata e animata che con 22 interventi di iscritti dal Pd si è svolta al circolo di Bradia tra il 22 e il 29 maggio. Dall’analisi del risultato elettorale che ha sancito la vittoria del centro destra e la riconferma del primo cittadino Cristina Ponzanelli, si è passati alla riflessione sulla perdita dei consensi a discapito dal Pd. Le liste civiche, per un errore di valutazione, anzi che attrarre nuovi votanti hanno suddiviso le preferenze del centro sinistra ridimensionando quelle del partito. Poi la conferma delle dimissioni del segretario cui però è stato chiesto di traghettare il Pd sarzanese nella fase dell’organizzazione del congresso del partito – che sarà aperto a chiunque vorrà partecipare – prima di arrivare alle nuove nomine.

Come fare quindi ad attrarre nuove energie e ottenere più consensi? "Aprire il tesseramento per il 2023 – ha spiegato Rosolino Vico Ricci – e organizzare i diversi circoli cittadini. La data del congresso non è ancora stata fissata, ma la volontà di apertura e cambiamento resta saldamente in piedi. L’obiettivo è quello di rinnovare l’assetto del partito per migliorare le prossime performance".

Il Pd, che con i suoi tre eletti (Beatrice Casini, Franco Musetti e lo stesso Ricci) prenderà parte al consiglio comunale fissato per il prossimo martedì, si è dichiarato aperto a ogni forma di integrazione con il civismo all’opposizione e cercherà il dialogo con tutte le realtà, civiche o partitiche, che produrranno un ricambio generazionale e sceglieranno senza equivoci un’opposizione costruttiva ma senza sconti alla destra. Apertura al dialogo con associazioni e partiti e soprattutto intercettare forze nuove, a partire dalle centinaia di sarzanesi non iscritti che hanno preso parte alle primarie del Pd del febbraio scorso.

Elena Sacchelli