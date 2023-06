"Territorio trascurato" I Volontari del Magra tornano a farsi sentire

Da qualche tempo mancavano all’appello ma, alla vigilia dell’estate, torna a farsi sentire l’associazione ’I volontari del Magra’ nata nel 2009 fa per evidenziare le criticità idrogeologiche del territorio amegliese in particolare impegnandosi nei tentativi di richiesta di risarcimento nel post alluvione e poi proseguendo nel monitoraggio della tutela ambientale. Le ragioni che hanno spinto Luca Ghirlanda, uno dei fondatori del gruppo e ex presidente, a uscire allo scoperto sono le condizioni di degrado del territorio amegliese. E nel mirino della critica è finita non soltanto l’aministrazione comunale ma anche l’opposizione. "Sono stato in silenzio per i primi anni di questa nuova amministrazione comunale - spiega Ghirlanda - fiducioso che potesse occuparsi del degrado diffuso che si è accumulato mese dopo mese, fiducioso anche in una opposizione che avrebbe dovuto farsi sentire prima. Ovunque si giri lungo gli argini, la strada per Montemarcello, a di Fiumaretta, Ameglia alta, Bocca di Magra e Cafaggio, si vedono strade in abbandono con erba alta sul ciglio delle careggiate, parchi pubblici trascurati. Gli argini sono inagibili e mai tagliati in una stagione estiva che ormai è alle porte". Ghirlanda ricorda come in passato il Comune provvedesse a due tagli di erba prima dell’estate mentre adesso sta crescendo la foresta nel disinteresse di tutti.