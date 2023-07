Tenta la fuga in scooter Poi aggredisce i carabinieri

E’ stata una lunga e intensa giornata per i carabinieri impegnati nel servizio di controllo e prevenzione crimine nel territorio. In varie zone della Val di Magra infatti i militari della compagnia di Sarzana guidati dal capitano Luca Panfilo hanno portato a termine diverse operazioni che si sono tradotte in quattro arresti. Oltre che per spaccio di droga è finito nei guai un magrebino di 39 individuato dai carabinieri a Marinella. L’extracomunitario stava cedendo una bustina di droga a un cliente italiano, quando è stato raggiunto dai carabinieri in borghese che stavano già controllando la zona, segnalata come zona di spaccio. Il magrebino ha tentato di scappare ma è stato bloccato e dalla perquisizione sono spuntati 165 euro: per lui è scattato l’arresto per spaccio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Poco prima un equipaggio del nucleo radiomobile ha fermato un 25enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 34 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Non è stata certamente più tranquilla la nottata iniziata con l’incontro, durante un servizio di controllo, dei carabinieri della stazione di Vezzano con un 50enne pregiudicato italiano. L’uomo, colpito da un decreto di carcerazione e sottoposto a misura alternativa alla detenzione, era destinatario di un decreto di sospensione della misura in atto emesso dall’autorità giudiziaria di Massa. È stato quindi accompagnato in carcere a Spezia.

Dopo una fuga iniziata ad Ameglia la corsa in sella allo scooter di due giovani si è conclusa davanti alla macchina dei carabinieri che li stava aspettando nel quartiere spezzino del Termo. Il conducente non si è fermato all’alt, parrebbe perchè sprovvisto della copertura assicurativa, una violazione che sarebbe stata punita con il fermo amministrativo del mezzo e una multa. Una volta fermato però, non contento, ha tentato ancora di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e causando lievi lesioni ad uno dei militari. Una volta immobilizzato, è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Denunciato per resistenza anche il ragazzo che era in sella dello scooter.

Massimo Merluzzi