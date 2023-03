Tempi duri per il commercio "In quattro anni chiuse 50 attività E non è colpa di ’quelli di prima’"

Una cinquantina di attività hanno chiuso i battenti in soli 4 anni, alcune archiviando in fretta il sogno di costruirsi un futuro commerciale in città. Il numero delle serrande diventa però ancor più evidente se si fa un salto a ritroso di una quindicina d’anni quando ancora Sarzana trasmetteva fascino ed era punto di riferimento non soltanto della vallata ma anche delle Regioni confinanti. A dare i "numeri" è stato Renzo Guccinelli candidato sindaco del centro sinistra che ha voluto fotografare la delicatissima situazione del settore economico cittadino rappresentata proprio dal commercio rispondendo alle critiche politiche di chi, comunque, lo ha ritenuto responsabile della flessione essendo parte della squadra di "quelli di prima".

"Non si può incolpare chi non occupa ruoli amministrativi in città da tanti anni – ha spiegato Renzo Guccinelli –, così come ritengo offensivo imputare agli stessi operatori del settore il calo che si è registrato in questi anni. Eppure c’è chi li ha apertamente accusati di doversi adeguare, accrescere l’offerta e diventare maggiormente appetibili". Non è così ? "Il fatto che la città sia desolatamente vuota – prosegue – è la somma di tante cause, principalmente per il senso di abbandono che trasmette. Nel solo centro storico nelle vie che dovrebbero essere quelle dello shopping e comunque del passeggio ho contato 86 fondi sfitti. E visto che vogliamo analizzare il passato è bene ricordare che nel 2007 erano presenti 834 imprese commerciali ovvero 218 più di quelle alla fine del 2022. Sono cifre impressionanti sulle quali occorre riflettere, comprendendo perchè Sarzana non è più una meta. Ripartiamo dalla viabilità in accordo con gli altri sindaci e chiediamoci perchè non è decollato il piano di ampliamento della Variante proposto da Salt".

Tra le cause dello svuotamento commerciale anche la mancanza di occasioni di valorizzazione della città. La ricetta dunque è abbinare quello che funziona all’introduzione di elementi di vantaggio. "Abbiamo la fortuna di avere il Festival della Mente – conclude Guccinelli – ma non possiamo beneficiarne soltanto 3 mesi all’anno. E’ doveroso cavalcare l’onda del successo organizzando almeno un evento al mese in location che possono essere il teatro degli Impavidi oppure la Cittadella. La Fortezza poi deve vivere 12 mesi all’anno, con mostre, mercati, attività, conferenze. Siamo riusciti a sminuire persino il valore storico e artistico della Calandriniana ormai costretto a pochi espositori tra i tavoli dei ristoranti".

Massimo Merluzzi