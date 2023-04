Telecamere agli accessi Alt rifiuti nell’area fluviale

Operazione sicurezza a Vezzano: due i progetti contro vandalismi, abbandono selvaggio di rifiuti e azioni malavitose. Il primo progetto più generale comprende diciassette telecamere nei punti nevralgici del territorio, il secondo punta alla salvaguardia delle aree perifluviali e si avvale di un rapporto di collaborazione con il parco di Montemarcello, Magra e Vara. Il piano ‘Vezzano sicura’ è sempre stato un obiettivo del Comune di Vezzano ligure, annunciato di recente anche alle telecamere di Rai tre, il primo di aprile, in coda al tg itinerante dal sindaco di Vezzano Massimo Bertoni. Due progetti distinti quindi di cui quello di concerto con il parco e realizzato dall’ufficio Ambiente del Comune è relativo agli accessi dell’area fluviale, riguarderà pertanto la zona di Piano di Vezzano I e II e il quartiere di Corea, per un impegno di spesa totale di 29mila euro.

L’altro progetto comprensivo di diciassette telecamere, più generale, andrebbe a coprire tutto il territorio comunale in particolare gli accessi stradali, e sarà una forma di tutela degli edifici pubblici, le scuole prima di tutti, e le aree nevralgiche dove ci sono monumenti da salvaguardare. Punti più colpiti da azioni selvagge, zone territoriali dove anche la polizia municipale e i Carabinieri sono dovuti più volte intervenire. Il Comune però può spendere 25 mila euro sul costo totale di 85 mila euro. Il progetto infatti per ora non ha ottenuto finanziamenti, resta da sperare, dopo un’ulteriore partecipazione al bando, che possa arrivare la parte più consistente delle risorse. Non si può attendere però, e l’amministrazione di Vezzano ha intenzione comunque di iniziare con l’installazione: "Abbiamo già da tre anni presentato un progetto al Ministero dell’Interno – ha detto il sindaco Bertoni – ma abbiamo deciso che indipendentemente dall’esito del bando procederemo già da quest’anno alla posa di alcune telecamere". Purtroppo i numerosissimi incidenti concentrati in alcune zone e episodi ripetuti di vandalismi, discariche abusive che danneggiano l’ambiente, non possono far prorogare ulteriormente. Un occhio vigile sul territorio diventa sempre più urgente.

Cristina Guala