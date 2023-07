Teatro Sotto Casa", Arci Valdimagra conclude la 3a edizione a Nave"

Si conclude stasera la terza edizione della divertente rassegna ’Teatro sotto casa’ organizzata da Arci Valdimagra con il patrocinio del Comune di Sarzana. L’ultimo appuntamento è fissato all’area verde del centro sociale di Nave a partire dalle 21 con lo spettacolo dal titolo ’Naso poetico’ portato in scena dalla compagnia Teatrino di Pedro Benje. La manifestazione nelle scorse settimane ha fatto il giro delle aree verdi alla periferie della città coinvolgendo tanti bambini e le loro famiglie in quello che è il messaggio di aggregazione civica e partecipazione lanciato dal gruppo di lavoro di Arci Valdimagra nell’organizzazione del progetto. Hanno aderito alla terza edizione della rassegna le compagnie amatoriali Teatrino di Pedro Benje e la Compagnia Profumo di Calicanto. L’ingresso allo spettacolo di domani sera in programma al centro sociale ’Ravecca’ di Nave è libero.