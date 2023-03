Teatro per ragazzi, Chiariello mette in scena “Mattia e il nonno“

Oggi alle 17, e lunedì mattina alle 10, in replica per le scuole, al teatro Impavidi andrà in scena "Mattia e il nonno", piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini e interpretato da Ippolito Chiarello (in foto). L’artista pugliese che proprio grazie alla sua interpretazione "leggera e felice che accompagna lo spettatore in un viaggio fantastico vivo e pulsante" ha saputo proporre "con estrema delicatezza lo spinoso tema della morte al pubblico dei ragazzi" si è aggiudicato il Premio Eolo 2020, riconoscimento che per il teatro ragazzi equivale all’Oscar. In una lunga e inaspettata passeggiata nonno e nipote si preparano al distacco: il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, come si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Uno spettacolo da non perdere che aiuterà i piccoli spettatori a comprendere come tutte le persone che abbiamo amato e perduto, non spariranno mai, ma rimarranno in maniera durevole dentro ciascuno di noi. Per informazioni e prenotazioni contattare il 3464026006 anche via Whatsapp.

Elena Sacchelli