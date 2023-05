Teatro dialettale alla ex Vaccari Va in scena “Napoli milionaria“

Malgrado le difficoltà dovute alla mancanza da tre anni di una sede operativa, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione teatrale, coronato con i tre premi ottenuti alla 23esima Rassegna del Teatro dialettale Ninì Sappia, di Sanremo, la Compagnia Pullecenella & C. è pronta a tornare in scena. Nell’ambito della seconda rassegna teatrale ‘Su il sipario’, a ingresso gratuito, organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra – in collaborazione con Gennaro Giobbe e la Compagnia la Corte – appuntamento stasera, alle 21.15, all’Opificio Calibratura dell’area Vaccari, con ‘Napoli Milionaria’, con la regia di Ernesta Manselli. In questa celeberrima opera di Eduardo De Filippo, l’autore descrive le vicende di una tipica famiglia popolare napoletana, durante la Seconda Guerra Mondiale e subito dopo la Liberazione. Come in tutti i lavori di Eduardo e, specialmente in questo, troviamo uno spaccato di umanità, che riesce a far sorridere e riflettere. È scontato che lo spettatore, anche meno attento, sia portato a fare dei parallelismi con l’odierna attualità. La compagnia Pullecenella & C. è attiva dal 2012. "In maniera particolare – spiega Luigi Aversa – ci prefiggiamo di tramandare e diffondere la cultura teatrale partenopea tra i cittadini di ogni età, cultura e ceto sociale; coinvolge nei suoi lavori sempre più persone, anche quelle che, di partenopeo, hanno ben poco, cioè la componente ‘C’ del Gruppo, le cui famiglie da generazioni fanno parte della nostra Città, che è cresciuta grazie anche a chi proveniva dal sud Italia, con le attività civili e militari legate alla storia della Marineria e dell’Arsenale".

m. magi