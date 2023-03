Tassa sui rifiuti urbani Al via gli accertamenti ma scoppia la polemica

Lettere di accertamento in arrivo per i residenti di Luni. Il mittente della richiesta è il Comune che sta effettuando gli accertamenti della Tari per verificare se i contribuenti siano in regola con il tributo destinato al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma sull’operazione si sono alzate le perplessità anche da parte del gruppo politico Sinistra Lunense che fa parte della maggioranza consigliare. "E’ giusto colpire gli evasori – scrive la segreteria del gruppo – però è bene evidenziare che le notevoli variazioni normative hanno generato situazioni anomale in cui alcuni cittadini, pur pagando regolarmente quanto richiesto in base alle superfici già rilevate direttamente dai tecnici comunali, hanno ricevuto cartelle con importi ridefiniti in base a una revisione dei calcoli sulle dimensioni tassabili degli immobili. Per cui chiediamo all’amministrazione di tenere conto di quei contribuenti che, possedendo immobili da lungo tempo, hanno sempre pagato regolarmente, invitandoli a regolarizzare in maniera bonaria la loro posizione, così come per quegli immobili che ormai da anni non possono produrre rifiuti e che rispettano le condizioni poi riprese nei successivi regolamenti". Il gruppo politico lancia poi una proposta al Comune. "Chiediamo – conclude – che questi fondi vengano integralmente utilizzati per ridurre, fino ad annullarle in base a una ridefinizione del limite Isee, le cartelle Tari delle famiglie in dificoltà per una scelta di equità sociale che riteniamo irrinunciabile".