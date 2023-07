Tassa rifiuti a Sarzana: le agevolazioni entro il 7 agosto

Ci sarà ancora tempo fino a lunedì 7 agosto per poter presentare le domande di agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti. Il Comune di Sarzana ha inserito a bilancio la somma di 80 mila euro proprio per garantire il finanziamento delle agevolazioni sul pagamento della tassa relativa all’anno in corso, 2023, e naturalmente è rivolto alle famiglie che versano in condizioni economiche svantaggiate. I requisiti per poter partecipare al bando possono essere già consultati sul sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.sarzana.sp.it, nella sezione amministrazione trasparente e nella pagina politiche sociali.

Il Comune oltre al contributo per il pagamento ha anche stabilito l’esenzione dal pagamento della Tari per i nuclei familiari con Isee ordinario inferiore oppure pari al minimo vitale pari a 7 mila 328,62 euro; riduzione di un importo pari al 50% del dovuto per i nuclei familiari con Isee ordinario superiore a 7.328,62 euro e fino a 10 mila 500 euro. Infine i richiedenti l’agevolazione non devono essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione della casa di residenza. Una volta chiusa la fase della presentazione delle domande, che termina entro mezzogiorno di lunedì 7 agosto, gli uffici comunali competenti provvederanno a redigere un elenco delle famigli idonee sulla base delle certificazioni Isee presentate, a cominciare dagli indicatori più bassi e fino all’esaurimento deella totalità dei fondi messi a disposizione dalla determinazione dirigenziale.