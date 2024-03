Tarros Sarzanese vince 2-0 contro il Canaletto: Petriccioli decisivo

Tarros Sarzanese

2

Canaletto

0

Tarros Sarzanese: Blandi, Lucchi (70’ Negri), Cristiani, Bergitto, Lanterna, Tonazzini (88’ Mannelli), Neri, Fabiani, Petriccioli, Tivegna (82’ Fagandini), Luca (60’ Giovannoni). All. Calise

Canaletto: Mazzini, Vanni, Saloni, Piazza (46’ Ugolini), Gambino, Bouhrame, Favazza (80’ Lazzerini), Rossi (65’ Fiorini), Pedaci, Marte Rosario (65’ Ferri), Galloro (57’ Biloni). All. Plicanti

Arbitro: Garibaldi di Chiavari

Marcatori: 4’, 44’ Petriccioli.

SARZANA - Ritrova il prezioso successo la Tarros Sarzanese mentre il Canaletto interrompe la striscia positiva che, nel girone di ritorno, ha visto i "canarini" tra le formazioni più determinate e continue nel rendimento. La Tarros Sarzanese sblocca il risultato al 4’: dall’azione impostata da Lucchi nasce il cross di Tivegna sul quale arriva puntuale Petriccioli a infilare Mazzini. L’attaccante rossonero è stato il grande protagonista della prima frazione di gioco ripresentandosi con un colpo di testa parato e nel finale insaccando il raddoppio ben servito da un traversone sulla sinistra. A inizio ripresa il Canaletto su calcio d’angolo non trova con Favazza la deviazione ma i padroni di casa hanno risposto al 49’ con una ripartenza interrotta dalla posizione di fuorigioco di Luca. Il Canaletto ha preso campo manovrando di più anche se non è arrivato il guizzo giusto per riaprire la partita. Nel finale botta e risposta: al 78’ Petriccioli spara alto sopra la traversa in buona posizione e gli spezzini trovano attento Blandi a sventare l’azione Gambino-Pedacci.