Tappa del camper della Polizia postale sui rischi della rete

La campagna di prevenzione e informazione sui rischi della rete farà tappa venerdì 17 a Sarzana, unica piazza dalla Provincia individuata dalla Polizia di Stato per promuovere l’iniziativa realizzata dalla Polizia postale in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e il supporto del commissariato di Sarzana. "Una vita da social" è rivolta alle scuole, alle associazioni e alla cittadinanza. La campagna educativa itinerante si muove a bordo di un camper che stazionerà in piazza Matteotti dalle 9.30 alle 17.30. La lezione si svolgerà dalle 9 alle 13 e avrà la durata di almeno 20 minuti. Dalle 14 gli agenti della Postale saranno a disposizione di associazioni e cittadini. Le scuole che intendano partecipare possono comunicarlo al commissariato.