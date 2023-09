Tanti i soggetti ospitati da anni

L’ultima proroga del comodato al Comune era stata concordata con Sen nell’estate 2022, scadenza al 31 luglio di quest’anno. Il Comune aveva di conseguenza prorogato i contratti di subcomodato con Cardelli&Fontana arte contemporanea, Industrie Musicali, Full Service, Bagnone snc e associazione Museo dei trasporti autofilotranviari. Il comodato gratuito di aree e fabbricati era iniziato nel 2013 per l’insediamento diattività culturalicon la creazione del progetto Nova - Nuovo opificio Vaccari per le arti "per non farcadere la ex fabbrica e la sua storia nell’oblio" e rivitalizzarne gli spazi anche affidandoli in concessione per progetti di cultura e arte.