"Tanti annunci ma cantieri fantasma"

"Dove sono finiti i milioni stanziati dalla Regione per le opere infrastrutturali per la messa in sicurezza della viabilità di via Bradia e di via Paradiso? E che ne è della messa in sicurezza del ponte della Budella, opera che, solo nel 2022, si sbandierava come conclusa e restituita ai cittadini?". Dopo aver riscontrato incongruenze tra quanto annunciato e quanto realizzato alla Bradia, la sezione sarzanese del Pci ha deciso di chiedere spiegazioni all’amministrazione Ponzanelli. Matteo Bellegoni, segretario regionale, sottolinea che delle tante opere annunciate l’unica a essere stata portata a compimento è la rotatoria di via Paradiso, da lui considerata "l’ultima per priorità". E prosegue: "Che ne è della prevista demolizione e ricostruzione del ponte di Via Falcinello? E quando vedremo realizzata la passerella ciclopedonale che costerà più di 1 milione di euro e il nuovo ponte previsto sul Calcandola all’altezza degli impianti sportivi?".