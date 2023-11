Tagli alle risorse degli enti locali. Vezzano contro la legge di bilancio

Si annunciano tagli per gli enti locali, nel disegno di legge di bilancio 2024, e l’ufficio studi di Ali - Autonomie locali italiane ha predisposto un documento che molte amministrazioni stanno facendo proprio. L’ordine del giorno è stato approvato anche a Vezzano, con i voti favorevoli della maggioranza consiliare e dal Movimento cinque stelle a Vezzano e l’astensione della Lega. La richiesta è "che siano azzerati i tagli di risorse previsti per Comuni, Province e Città Metropolitane, che sia consentito agli enti l’utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per i progetti del Pnrr per affrontare gli aumenti dei costi da sostenere, che si rifinanzi e si potenzi il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e il fondo per la morosità incolpevole e che, in attesa di un organico piano nazionale per la casa che i Comuni rivendicano, sia assicurato il finanziamento di tutti i progetti Pinqua, il programma per la qualità abitativa, ammissibili scalando la graduatoria".

Ma non finisce qui, l’ordine del giorno, nel lamentare che il Governo e il Parlamento hanno disatteso le richieste di audizione dell’Upi Unione province e dell’Anci Associazione dei Comuni, chiede anche che "si restituiscano 350 milioni sottratti nel Decreto Anticipi agli interventi a sostegno della disabilità e che, prima che confluiscano nel Fondo unico, s’impieghino per rifinanziare i fondi specifici. Si avvii con urgenza una riforma complessiva del governo del territorio che leghi insieme rigenerazione urbana, politiche abitative e difesa del suolo, che finalizzi risorse, affidando ad un’agenzia nazionale, articolata per regioni, la realizzazione di azioni di prevenzione del rischio idrogeologico, che si porti a compimento la riforma del reato di abuso di ufficio concludendo l’iter parlamentare già avviato. Anche che si superi il limite dei due mandati per i sindaci dei Comuni con più di cinquemila abitanti, consentendo ai sindaci uscenti di ricandidarsi, affrontando un’anomalia italiana e una disparità fra istituzioni inaccettabile". Ali - Autonomie locali è il nuovo nome della Lega delle autonomie locali, presidente nazionale è Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.