"Tagli al PNRR a rischio lavori sui torrenti ad Arcola"

A rischio i finanziamenti per i canali di Ressora, in località Paganin, e Rio Maggio? è la preoccupazione del Pd di Arcola. "Il governo Meloni ha dato una sforbiciata di 16 miliardi ai fondi europei del Pnrr – sostiene il Pd –. Non si riesce a spendere nei tempi previsti dall’Unione Europea, rischiando di perdere l’erogazione della terza rata di finanziamento del piano? Ecco la trovata: nessuna accelerazione organizzativa ma solo tagli lineari che colpiscono in modo indifferenziato settori vitali per il paese. Tra questi, i fondi destinati alla gestione del rischio di alluvione e riduzione del rischio idrogeologico. Si tratta di una scelta sciagurata – spiega il Pd Arcolano – che non tiene conto della situazione di rischio alluvioni dovuta ai mutamenti climatici in corso". In tutto questo c’è un grande problema che attanaglia il territorio arcolano, il rischio idraulico: "Si mettono a rischio anche i progetti che faticosamente molti comuni hanno predisposto per tutelare i propri territori. Come il Comune di Arcola che ha visto recentemente riconosciuto il cospicuo finanziamento europeo di 1.080 milioni per il completamento della messa in sicurezza del canale di Ressora e di quello sull’Aurelia in località Paganin di Ponte d’Arcola e molto probabilmente rischia di perdere anche quelli di ristrutturazione del Rio Maggio a Romito Magra inserito nel piano triennale della Regione .Siamo decisamente contrari a questa manovra, contraria agli interessi dei nostri territori a rischio idraulico ed idrogeologico e con i nostri parlamentari in sede europea sosterremo la battaglia contro la revisione del piano PNRR proposta dall’esecutivo".